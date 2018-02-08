Manisalıları heyecanlandıran ağaç

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde bugün 1656 yaşında olan ve dünyanın en yaşlı 3. ağacı olarak tespit edilen anıt zeytin ağacıyla ilgili ilçede ’Hz. Meryem’in Bergama’dan Efes’e giderken doğacak çocuğu için Kırkağaç’ta bir zeytin ağacı diktiği’ yönündeki rivayetleri doğrulayacak açıklama Hollandalı araştırmacıdan geldi. Hollandalı araştırmacı Ticia Verveer, Kırkağaç’a gelerek zeytin ağacından numune aldığını ve 2016 yılında ülkesinde karbon testi yaptırarak, ağacın yaşının 2018 olduğunu tespit ettiğini Kırkağaç Kaymakamlığına attığı tweet ile bildirdi.

İNANÇ TURİZMİ HEDEFLENİYOR

Gelen tweet Kırkağaçlı yetkilileri heyecanlandırırken, Kırkağaç Ziraat Odası Başkanlığı tarihi zeytin ağacının yaşının tekrar incelenmesi konusunda çalışmalara hemen başladı. Zeytin ağacının anıt ağaç statüsüne kazandırılmasında önemli rol oynayan Kırkağaç Ziraat Odası Başkanlığının şimdiki hedefi ise bu ağacın Hz. İsa ile aynı yaşta olduğunu tespit ettirerek, Kırkağaç’ta inanç turizmi oluşturmak.

Yüksekliği 13, gövde genişliği 10.6, boyu ise 6.84 metre olarak tescil edilen tarihi zeytin ağacıyla ilgili İhlas Haber Ajansı’na (İHA) özel bir açıklama yapan Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Süleyman Boğaz, “Bu ağacın 1650 değil, 2018 yaşında olduğu yani Hz. İsa ile aynı yaşta olduğu gelen tweet ile ortaya çıkmıştır. Bu ağacın 2018 yaşında olduğunun tespiti için yeniden çalışmalara başlamış bulunmaktayız” dedi.

Kırkağaç Ziraat Odası Başkanlığı Genel Sekreteri Emin Özarı ise “Şu an 10 yıl önce Türkiye literatürüne atmış olduğumuz Kırkağaç’ta bulunan anıt ağacımızın önündeyiz. Daha önce bu ağacımız ile ilgili daha önce Ege Üniversitesi yetkililerine bir tespit yaptırmıştık. Bu ağacın 1650 yıllık olduğu tespit edilmişti. Oysa biz o yıllardan beri iddia ediyorduk, bu ağacın yaşının 2 bin yılını aşkın olduğunu. Tekrar testin yapılmasını istedik. Yapılan testte yine 1650 olarak çıktı.

KARBON TESTİNDE YAŞI 2018 ÇIKTI

Kaymakamımız Cengizhan Yılmaz’ı ziyaret ettiğimizde, Kaymakamımız, Ticia Verveer isimli Hollandalı bir araştırmacının kendisine attığı tweet’ten bahsetti. Kaymakamımıza atılan tweet’te Hollandalı araştırmacı Ticia Verveer, 2 yıl önce Kırkağaç’a gelerek bu ağaçtan numune aldığını, Hollanda’da bu numunelerle karbon testi yaptırdığını ve tahlilde ağacın yaşının 2018 olduğunu belirtiyor. Tabi bu tweet sonrası bizler heyecanlandık. Bizde tekrar bu ağacın yaşının tespit edilmesini gündeme alıp, Türkiye’de de böyle bir test yapalım diye düşündük. Daha önce matkapla ağacın katmanlarından örnekler alınarak yapılmıştı. Bu defa karbon testi yapılmasını düşünüyoruz. Tabi bu bizi heyecanlandırdığı kadar Hristiyan Alemini de heyecanlandıracak bir olay. Çünkü yöremizde şöyle bir hikaye vardır. Hikayede Meryem Ana’nın Bergama’dan Efes’e hamile iken göç ettiği sırada buradan geçerken bu zeytini doğacak olan Hz. İsa için diktiği söyleniyor. Eğer bu ağaç gerçekten 2018 yaşındaysa bu yörede konuşulan bu halk efsanesi de birbiriyle uyuşuyor ve örtüşüyor. Bu hem ilçemiz için hem de Hristiyanlık alemi içinde önemli bir gelişme. Bunu hep birlikte takip etmemiz gerek. Kırkağaç Kaymakamlığımız, ziraat odamız, belediyemiz, siyasilerimiz ve bütün kurumlarımız birlikte inşallah takipçisi olacağız. Hayırlı bir sonuç çıkar inşallah. İlçemiz için çok iyi olacak. İnanç turizminin önünü açacak” diye konuştu.

KARBON TESTİ DOĞRULANIRSA DÜNYANIN EN YAŞLISI OLACAK

Özarı ayrıca anıt zeytin ağacının bir diğer özelliğinin de dünyanın en yaşlı 3’üncü ağacı olması olduğunu ve hala meyve vermeye devam ettiğini belirterek, "Karbon testimiz bizi doğrulayacak olursa, dünyada en yaşlı ağaç bizim ağacımız olacak. Anıt ağacımız dünyada meyve veren ağaç sıralamasında ise birinci durumdadır. Çünkü diğer ağaçlar meyve vermiyor. O yüzden ağacımızın çok özel bir ağaçtır. Hala üzerinden zeytin toplayabiliyoruz. Zeytinin yağını çıkarabiliyoruz. Yaşından mı bilemiyorum ama hem zeytini hem de nefaseti çok ayrı bir lezzeti var” dedi.

Hakan Demir