Manisa'nın dev adamları ilk mağlubiyetini aldı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, Türkiye Basketbol 2’nci Lig B Grubu’nun 10. Haftasında Atatürk Spor Salonu’nda Boluspor ile karşılaştı. Mücadeleyi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyespor Asbaşkanı Orkun Şıktaşlı, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda vatandaş izledi.

Mücadelenin ilk periyodunda her iki takım da sayı üretmekte zorlandı. Boluspor hücumlarda ürettiği sayılarla bu periyodu 7-23 önde bitirdi. Maçın ikinci periyodunda Manisa Büyükşehir Belediyespor sayı üretemedi ve rakibinin rahat bir oyun oynamasına izin verdi. Bu periyodu Boluspor 26-37 önde bitirdi. Mücadelenin üçüncü periyodunu Boluspor 41-57 önde kapattı. Maçın dördüncü periyodunda Manisa Büyükşehir Belediyespor, aradaki sayı farkını azaltmak istese de basit hatalar yüzünden sayı üretemedi ve maçtan 64-73 mağlup ayrıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, ligin 10. haftasında Boluspor maçından mağlup ayrıldı ve ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Yeşil Beyazlılar ilk devrenin son maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak.

Maç: Türkiye Basketbol 2’nci Ligi B Grubu Karşılaşması

Salon: Manisa Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Burak Anlatıcı, Adalper Tacettin, Mesut Çınar

Manisa Büyükşehir Belediyespor: İlker, Selahattin, Zafer, Melih, Çağıl, Haluk, Omay, Recai, Enis, Cihad, Orkun, Mustafa

Baş Antrenör: Ceyhun Cabadak

Boluspor: Berkay, Ayberk, Burak, Efe, Serhat, Arif, Gökhan, Samed, Oğulcan, Faik, Hakan

Baş Antrenör: Murat Yolcu

1.Periyot: 7-23

2.Periyot: 26-37

3.Periyot: 41-57

4. Periyot: 64-73