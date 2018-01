Manisa’nın göbeğinde elektriksiz ve susuz yaşam

Manisa’nın merkez Şehzadeler ilçesinin bin 500 haneli Akpınar Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar kapılarının önünden geçen elektrik, su, doğalgaz gibi hizmetlerin hiçbirinden yararlanamamaktan şikayetçi. Yaklaşık 10 yıldır elektriği komşularının izin verdiği kadar elektriği olan evlerden, suyu ise bahçelerindeki tulumbalardan karşılayan vatandaşlar vergilerini verdikleri evlerine su ve elektrik bağlanması için imarın bir an önce çıkmasını istedi. Kadınlar bulaşıklarını ve çamaşırlarını tulumbanın başında yıkarken, yağmurda biriktirilen suyu ise tuvaletlerde kullanıyor. Elektrik olmadığı için çalışmayan buzdolapları ise kapakları açık bırakılarak kullanılmaya çalışılıyor. İmar olmadığı için adres gösteremeyen ve çocuklarını okula gönderebilmek için başka adresler göstermek zorunda kaldıklarını kaydeden mahalle sakinleri sorunlarının çözümü için çalmadık kapı bırakmadıklarını belirterek, artık yaşadıkları sıkıntılara dayanamadıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslerini duyurmaya çalışan mahalle sakinleri imar için tek çarelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu belirtti.

Çocuklar mum ışığında ders çalışıyor

Evlerinde elektrik ve su olmadığı için büyük sıkıntılar yaşadıklarını kaydeden mahalle sakinlerinden Selman Yüce, "8-9 yıldır evimizin kapı numarası var. Vergimizi veriyoruz, adresimiz var ama elektrik ve suyumuz yok. Ondan yana bayağı bir sıkıntılıyız. Çocuğumun biri astım hastası ben de astım hastasıyım. Kaç kilometre yol yapıp annemlere gidiyorum buharı elektriğe bağlayayım ki hava alayım diye. Çocuğum da aynı şekilde. Karanlıktayız. Çocuğum okula gidiyor, mum ışığı önünde ne zorluklarla ders çalışıyor. Biz istiyoruz ki Cumhurbaşkanımız bizim sesimizi duysun, bize bir büyüklük yapıp, elektrik ve suyumuzu versin. Elektrik ve suyumuzun olmamasının sebebi mahallede imar olmaması. İmar yok diye elektrik ve suyumuz bağlanmıyor. Nereye başvurduysak Şehzadeler Belediyesine, Büyükşehir Belediyesine gittik, ne yaptıysak imar yok. Meclisten bir yasa çıkarsa belki verilir bize söylenen bu. Bu mahallede aşağı yukarı bin 500 hane var. Çoğunun da vergisi var, kapı numarası var, adresi var ama elektrik ve suyu yok. Tulumbadan çektiğimiz kuyu suyunu içiyoruz. Bizler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız, mülteci de değiliz ama inanın başka bir yere kiraya çıkmak istiyorum ama kiramı veremediğim için çıkamıyorum. Sadece o karanlık evden çıkıp da kiraya çıkmak istiyorum ama veremediğimden dolayı çaresizliğe, karanlığa mahkum olduk. Mum ışığı önünde dersimizi yapıyoruz. Evlerimizin önünden suyumuz geçiyor, elektriğimiz geçiyor hatta doğalgaz bile geçiyor" dedi.

Elektrikleri olmadığı için derslerini mum ışığında yapmak zorunda kaldığını anlatan 10 yaşındaki Ümitcan Yüce ise, "Dersimi çalışamıyorum sadece mum ışığı önünde dersimi çalışabiliyorum" şeklinde konuştu.

"Çocuklarımın geleceğini kurtarmak için Manisa’ya geldim"

Zorlu yaşam koşulları ve çocuklarına daha iyi bir gelecek sunabilmek için Ağrı’nın Diyadin ilçesinden Manisa’ya geldiğini anlatan Halil Yardımcı, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan diyor ki, ‘Çocuklarınızı okutun, kızlarınızı okutun’ benim de iki tane çok başarılı çocuğum var ama elektrik ve suyumuz yok. Biz ne yapıyoruz, bazen komşularımızdan evlerimize elektrik hattı çekiyoruz o da izin verirse. Komşuya 200 TL elektrik faturası geliyorsa yarı yarıya ödüyoruz. Bazen ona da izin vermiyorlar. Komşumdan alıyorum ama vermezse vermeyebilir. Biz de Türk vatandaşıyız, bu ülkenin sahibiyiz, vergimizi veriyoruz, vatandaşız, mülteci de değiliz. Cumhurbaşkanımız, herkese el atıyorsunuz, bize de el at. Manisa’nın Akpınar Mahallesi halkına da bir el at. Biz de sana duacıyız. Her zaman da duacı olacağız. Bizi bu çaresizlikten kurtar. Kime gidiyorsak kapıları bize kapatıyorlar ‘imar yok’ diyerek. İmar olsun sonra deniyor. İmar 9 sene sonra gelecek belki. Oğlum 9 sene sonra üniversiteye gidecek. 9 sene daha elektrik gelmezse benim çocuğum üniversiteye gidemezse ben o gelen elektriği ne yapayım. Türkiye’nin geleceğini kazanmayalım mı? Çocuğumu başka bir okulda başka bir adres göstererek okutuyorum. Yarın bir şey olduğunda ben çocuğuma sahip çıkamam. Biz çocuklarımız için uğraşıyoruz, buraya çocuklarımın geleceğini kurtarmaya geldim" diye konuştu.

Çocuğunu okula gönderebilmek için başka bir adres göstermek zorunda kaldığını anlatan bir diğer mahalle sakini Aydın Sevimli de, "Çocuğumu başka bir amcamın üzerine göstererek okula kayıt ettirebildim. Oğlumu adres gözükmediği için okula almadılar. Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşımızın hanımı doğum yaptı, adres gözükmediği için hastaneye nasıl götüreceğim diye düşündü" dedi.

"Sokaktaki ışık değil evdeki ışık lazım"

Elektrik ve su sorunundan en büyük sıkıntıyı çeken mahalle sakini kadınlar ise şunları dile getirdi:

"Zaten gücümüz olsaydı evlerimizi imarsız yerde yapmazdık, gücümüz yetseydi imarlı yerde arsa alıp evimizi yapacaktık, gücümüz buna yetti. Su istiyoruz, elektrik istiyoruz, çocuklarımız okula gidemiyor. İki üç ev bir evden elektrik alıyor o zaman da elektrikli cihazlarımız yanıyor. Buzdolabımız yanıyor, televizyonumuz yanıyor, makinemiz yanıyor. Çocuklar gündüz ders çalışıyorlar gece çalışmıyorlar. Bütün sokaklarda ışık var. Bize sokaktaki ışık lazım değil evdeki ışık, evdeki su lazım."

Felçli torununa tek başına bakmaya çalışan Zeynep Kayacan isimli yaşlı kadın da, "10 yıldır suyum yok. Oğlum sakat annesi vefat etmiş. Mum yakıyoruz evde suyu da komşulardan veya tulumbadan alıyoruz" dedi.

Geçirdiği felç sonrası engelli olan 41 yaşındaki Yaşar Kayacan ise, "11 yıldır bu evde yaşıyorum. Ne elektriğimiz ne suyumuz var. Yıllardır bedensel engelliyim. Kendi temizliğimi yapamıyorum. Başbakanımızdan, Cumhurbaşkanımızdan tüm yetkililerden destek bekliyorum. Buna biran önce çözüm bulunmasını rica ediyorum. Şuanda perişan haldeyiz. İki engelli aracım vardı ikisi de bozuldu. Artık evden dışarı çıkamıyorum" şeklinde konuştu.

"İmar planları için çalışılıyor"

Manisa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Manisa'mızın belirli mahallelerinde imar olmamasına rağmen gecekondu şeklinde bazı kaçak yapılaşmalara zaman zaman özellikle siyasi kaygıyla göz yumulmuş. İmar affı düzenlemeleriyle bu yapılara elektrik verilmeye başlanmış. Ancak imar durumu olmadığından dolayı belediyelerin elini kolunu bağlayan yasal düzenlemeler nedeniyle elektriği olan bu mahallelere su verilememiş. Büyükşehir Belediyemiz, hem bunun önüne geçmek, hem de Manisa merkezinin 1989 yılından beri yapılmayan imar planlarını yapmak için Belediye Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde 2012 yılında bir çalışma yapmıştı. Çalışmanın son aşamasına gelindiğinde yine siyasi kaygıyla hazırlanan imar planları dönemin Belediye Meclisi'nde reddedildi. Bu süreç Manisa'ya 3 yıl kaybettirmiş oldu. Manisa büyükşehir olduktan sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ve Yunusemre Belediyeleri teknik ekipleriyle birlikte Manisa merkezinin imar planları için yeniden çalışma başlatıldı. 2015 yılından bu yana önemli bir aşama kaydedildi ve kurum görüşleri alındı. Jeofizik etüt çalışmaları yapıldı. Tahmini 15 ila 18 ay içerisinde 1/5000 ve 1/1000'lik planlar yapılmış ve tamamlanmış olacak. Böylece imarla ilgili yaşanan problemler de çözüme kavuşmuş olacak."

Sadık Cangel - Aykut Yeniçağ