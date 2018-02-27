Diğer
Kategoriler

Manisa’nın Sultanları play-off biletini kaptı

Bayanlar Voleybol 1. Lig’de Tarık Almış Spor Salonu’nda Karşıyaka’yı konuk eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, salondan 3-1 galip ayrılarak play-off hedefine ligin bitimine 1 hafta kala ulaştı. Zorlu maç sonrasında Tarık Almış Spor Salonu adeta bayram yerine döndü.

Manisanın Sultanları play-off biletini kaptı

27 Şubat 2018 21:46

Sezon başından bu yana play-off hedefine ulaşabilmek için ter döken Manisa Büyükşehir Belediyespor bayan voleybol takımı, bitime bir hafta kala mutlu sona ulaştı. Manisa BBSK Karşıyaka’yı 3-1 mağlup etmeyi başardı.
Maçın sona ermesinin ardından Tarık Almış Spor Salonu adeta bayram yerine döndü. Play-off hedefine ulaşmanın büyük sevincini yaşayan Manisa’nın Sultanları sevinçlerini soyunma odasında da sürdürdü. Manisa Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol Takımı sporcuları soyunma odasını ‘Şampiyon’ sesleriyle inletti.
Tarık Almış Spor Salonu’nda Karşıyaka ile oynanan final niteliğindeki maçı Manisa Büyükşehir Belediyespor yönetim kurulu üyeleri Bora Çaylan, Özcan Nalbantoğlu, Tolga Tunç Çalışkan, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen, MASKİ Destek Hizmetleri Dairesi Başkan Vekili Uğur Başkal ve çok sayıda voleybol sever izledi.

Salon: Tarık Almış Spor Salonu

Hakemler: Bilal Çağlar, Şebnem Aracı
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Aybüke, Seden, Gamze, Vesovic, Gülem, Herrera, Aslı, Melis, Selin, Selen, Yasemin, Buse
Antrenör: Burhan Canbolat
Karşıyaka: Ezgi Büke, Elif, Ayşegül, Yaren, Simay, Ezgi Akyaldız, Ceyna, Yasemin, Begüm, Ece
Antrenör: Tamer Çamlıbel
Set: 25-19 (Manisa Büyükşehir Belediyespor)
Set: 25-20 (Manisa Büyükşehir Belediyespor)
Set: 16-25 (Karşıyaka)
Set: 25-23 (Manisa Büyükşehir Belediyespor) 

Etiketler: Manisa’nın Sultanları

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç