Manisaspor Erzurumspor canlı yayın (Bein Sports Lig TV) Manisa Erzurum kaç kaç ?

Bugün oynanacak olan karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinden Manisaspor Erzurumspor maçı canlı izle aramaları yapıyor. İki takım taraftarları Manisaspor Erzurumspor şifresiz yayınlayacak kanalları araştırıyor. İşte Manisaspor Erzurumspor maçı canlı izleme yolları. İşte bu önemli mücadele hakkında tüm detaylar…

B.B. Erzurumspor’da Manisa spor maçı hazırlıkları

Spor Toto 1. Lig’de B.B. Erzurumspor, 31. hafta oynayacağı Manisa spor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Pazar günü deplasman da Manisspor ile mücadele verecek olan B.B. Erzurumspor, Erzurumspor Tesislerinde Teknik Direktör Mehmet Altıparmak nezaretinde güne düz koşu yaparak başladı. 5-2 dar alanda top kapma, taktiksel ve çift kale minyatür maçı yaparak tamamlayan mavi-beyazlılar Cuma hava yoluyla İzmir’e geçerek kampa girecek.

‘Moral ve motive olarak çok iyiyiz’

Manisaspor maçının diğer maçlar gibi kolay geçmeyeceğini belirten Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, “Manisa spor, Adanademir spor maçlarımızı iki hafta üst üste deplasman da oynayacağız. Biz sahaya çıkıp oyunumuzu üç puan için oynayacağız. Diğer oynadığımız müsabakalarda olduğu gibi oyuncularımın moral ve motivesini bu maça da yansıtarak galibiyetle dönmeyi arzu ediyoruz.” dedi.

Eskişehir Samsunspor nasıl canlı izlenir?

Eskişehir Samsunspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.