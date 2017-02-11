Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Manisaspor Eskişehir'i deplasmanda gole boğdu

Manisaspor Eskişehir'i deplasmanda gole boğdu

TFF 1. Lig'in 20. haftasında oynanan Eskişehirspor-Manisaspor mücadelesinde gülen taraf 5-1'lik sonuçla Ege temsilcisi oldu.

Manisaspor Eskişehiri deplasmanda gole boğdu

11 Şubat 2017 18:06

TFF 1. Lig maç sonucu: Eskişehirspor: 1 - Manisaspor: 5

Maçtan dakikalar

13. dakikada savunmanın arkasına sarkan ve kaleci Boffin ile karşı karşıya kalan İsmail Haktan'ın vuruşunda meşin yuvarlak sol kale direğini yalayarak dışarı çıktı.

34. dakikada Tarık'ın sol kanattan ortaladığı topa iyi yükselen Ofoedu, meşin yuvarlak ile ilk buluşmasında golü bulamadı.

38. dakikada Gökhan'ın şutunu çıkaran Boffin, ikinci vuruşu yapan Ufuk Budak karşısında çaresiz kaldı. 0-1

53. dakikada Akaminko'nun hatalı pasında araya giren ve kaleci Boffin'i çalımlayan İsmail Haktan, boş kaleye gönderdiği topla takımının 2. golünü kaydetti. 0-2

65. dakikada Emre Öztürk'ün pasında kaleci ile karşı karşıya kalan İsmail Haktan, Boffin'i geçemedi.

72. dakikada kendi yarısında topla buluşan Bahattin, sağ kanattan yaptığı uzun koşu sonrasında Boffin'i kolay geçti. 0-3

73. dakikada Akaminko'nun hatalı geri pasında araya giren İsmail Haktan, topu ağlara gönderdi. 0-4

76. dakikada defansın hatasını iyi değerlendiren Bilal, ağları sarstı. 0-5

84. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Erkan Zengin, yerden düzgün bir vuruşla takımının tek sayısını kaydetti. 1-5

Stat: Eskişehir Yeni Stadyum

Hakemler: Volkan Bayaraslan xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Süleyman Özay xx

Eskişehirspor: Ruud Boffin xxx, Dorukhan x (Semih Şentürk dk. 46 xx), Uğur İnceman xx, Erkan Zengin xx, Kaan Kanak x (Ofoedu dk. 34 xx), Tarık Çamdal xx, Akaminko xx, Hürriyet Gücer xx, Ramazan Övüç xx (Meye dk. 63 x), Kamil Ahmet Çörekçi xx, Bruno xx

Yedekler: Kayacan, Murat Uçar, Bilal Aziz, Hakan Çinemre

Teknik Sorumlu: Mehmet Tezcan

Manisaspor: İsmail Şahmalı xx, Umut Gündoğan xx, Metin Yüksel x, Nikola Mikic x (Fahri Akyol dk. 75 x), Erman Bulucu xx (Peroviç dk. 80 x), Dimov xx, Ufuk Budak xx, İsmail Haktan xxx, Emre Öztürk xx, Gökhan Sazdağı xx (Bilal dk. 68 x), Bahattin Köse x

Yedekler: Emrah Tuncel, Fahri Akyol, Ümit Yasin, Ozan Sol, Savaş Yılmaz

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Goller: Erkan Zengin (dk. 84) (Eskişehirspor) Ufuk Budak (dk. 38), İsmail Haktan (dk. 53 ve 73) Bahattin (dk. 72) Bilal (dk. 76) (Manisaspor)

Sarı kartlar: Ramazan Övüç, Semih Şentürk (Eskişehirspor), İsmail Haktan, Gökhan Sazdağı (Manisaspor) 

Kadir Arslan - Mehmet Sıddık Yeşilırmak 

Etiketler: eskişehirspor, manisaspor, TFF 1. Lig Maç sonucu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!