Manisaspor evinde ağırladığı İzmir ekibi Altınordu’ya 2-0 mağlup oldu.

TFF 1. Lig’de son haftalara girilirken küme düşmeme mücadelesi veren Manisaspor, sahasında konuk ettiği Altınordu’ya mağlup olarak, kendini adeta ateşe attı. Ligde tehlike hattında bulunan rakipleriyle puan farkını açma anlamında elindeki avantajı kullanamayan siyah-beyazlılarda taraftarlar maç sonunda yönetim ve Teknik Direktör Abdullah Mergen’i istifaya çağırdı. Maçın ardından konuşan Manisaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, “Rakibi kutluyoruz. Kendi takımım adına çok üzgünüm. Yine hem maç kaybedip hem de oyuncu kaybettik. Geçen hafta zaten bunun sıkıntısını yaşadık. 2 tane kırmızı, bir tane de sarı kartımız vardı. İlk 11’den 5 tane oyuncumuz yoktu. Bunları mazeret için söylemiyorum ama bizim gibi kadrosu kısıtlı olan takımlar için büyük dezavantaj. Sıradan bir takıma da yenilmedik. Bu takım play-off adayı. Oynadıkları futbol ortada. Ona rağmen 80 dakikaya yakın iyi futbol oynadık. İlk yarı iki tane net pozisyonumuz vardı. Bunları değerlendirseydik çok daha farklı şeyler olabilirdi. Nasip böyleymiş, söylenecek bir şey yok. Daha önümüzde 3 tane maç var. Karamsarlığa gerek yok. Bizim puan olarak avantajımız var. Bunu sonuna kadar korumaya çalışacağız” diye konuştu.

‘İstifa’ çağrısına cevap verdi

Taraftarın maçın son dakikalarında yönetim ve kendisi adına istifa tezahüratları atması hakkındaki soruyu yanıtlayan Karafırtınalar, “Bu onların tercihi, benim değil” dedi.

Karafırtınalar, “Aslında sahada çok sıkıntımız yoktu. İyi oynadık biz, kötü oynamadık. Pozisyon da geldi fakat neticelendiremedik. İkinci yarı tempoyu da yükselttik. Beklentimin de üzerinde oynadılar. Çarşamba ve Pazar maç oynamak kolay değil. Karşımızdaki takımın yaş ortalaması 20 buçuk. Onlarla baş etmek kolay bir şey değil” ifadelerini kullandı.

Son iki haftada görülen kırmızı kartlara ilişkin futbolculara yönelik herhangi bir yaptırımlarının olup olmayacağıyla ilgili soruya da yanıt veren Karafırtınalar, “Bu saatten sonra ne yaptırabiliriz ki biz. Maçlar gerginleşti, stresi kaldırmak kolay değil. Tabii ki telkinde bulunuyor ve konuşuyoruz ama bu saatten sonra ceza versen ne olur vermesen ne olur. Zaten direkt kırmızı kart görünce sezonu kapatıyorsun. Daha dikkatli olmak lazım” dedi.

Altınordu cephesi

Geçen hafta iç sahada aldıkları galibiyetin moraliyle sahaya çıktılarını belirten Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, “Manisaspor takımı ligdeki durumundan kurtulmaya çalışıyor. Güçlerini biliyorduk. Maça istediğimiz gibi başlayamadık. Maçta ilk yarıda kırılma anı vardı. Manisaspor’un atağında kalecimiz Erce kurtardı. Bizim de ilk yarıda net pozisyonlarımız vardı. Kötü oynadığımız dönemde skoru bulduk. 1-0 olduktan sonra daha güvenli oynaya başladık. Rakibin hücumda etkili oyuncularını biliyorduk. Kalabalık geliyorlardı kalemize. Oyunun temposunu arttırıp, rakibi koşturarak dengesini bozmaya çalıştık. Kaptırdığımız toplarda kalemize geldiler. O anlar Manisaspor daha üstün göründü. Biz kontratağa döndük. Sonra bir gol daha bulduk. Bugün Manisaspor da kazanabilirdi. Onların da puana ihtiyacı vardı. Biz çok istekli ve son dakikaya kadar hücumu düşünen bir takımdık. Manisaspor’a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum” dedi.

Önder Aydın - Aykut Yeniçağ

