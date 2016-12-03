MAÇTAN DAKİKALAR
26. dakikada Büyükşehir Gaziantepspor atağında Emre’nin rakip ceza yayının içerisinden sert şutunda meşin yuvarlak takım arkadaşına da çarparak kaleci İsmail’de kaldı.
33. dakikada Savaş’ın ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta barajı aşan top kale direğinin de üstünden dışarıya çıktı.
41. dakikada Berk’in sol kanattan ortaladığı topa iyi yükselen Mertan Caner’in kafa vuruşunda top savunmaya çarptı. Savunmadan seken topa Mertan Caner’in altıpas içerisinde gelişine şık vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin yanından dışarıya çıktı.
53. dakikada Büyükşehir Gaziantepspor ceza sahası içerisinde oluşan karambolde penaltı noktasının yaklaşık bir metre sağında topu önünde bulan Sercan’ın ayak içi düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
79. dakikada Ramazan’ın sol kanattan ortaladığı topu kaleci İsmail son anda tokatlayarak tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.
90+4. dakikada Bakaki’nin pasıyla topa sahip olan Ozan’ın ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
KÜNYE
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Erkan Özdamar xx, Bahtiyar Birinci xx, Soner Maraş xx
Manisaspor: İsmail xxx, Sercan xxx (Ümit Yasin dk. 72 xx), Berk xx, Erman xx, Dimov xxx, Emre xx (Ozan dk. 83 xxx), Bakaki xx, Hakan xx, Savaş xx, Mertan Caner xx, Konde x (Metin dk. 46 xx)
Yedekler: Yağızcan, Eneramo, Gökcan, Nuri
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Büyükşehir Gaziantepspor: Stackhowiak x, Ramazan x, Yasin x, Ahmet x, Murat x (İbrahima dk. 81 x), Gökhan Alsan x, Muhammet x (Okan dk. 87 ?), Erdal xx, Gökhan Sazdağı xx, Kalu x, Kojic x (Ekigho dk. 58 xx)
Yedekler: Ahmet Sabri, Muhammed Himmet, Josef, Yenal
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Goller: Sercan (dk. 53), Ozan (dk. 90+4) (Manisaspor)
Sarı kartlar: Erman, Dimov, Berk, Ümit Yasin (Manisaspor), Gökhan Sazdağı, Gökhan Alsan (Büyükşehir Gaziantepspor)