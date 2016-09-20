Manisaspor’a geçmişten gelen Makukula, Benfica Kulübü ve Ivanski’yle ilgili olarak yaklaşık 4 buçuk milyon avroluk borçtan dolayı UEFA lisansı alınamadığı için FIFA Disiplin Kurulu tarafından 3 puan silme cezası verilecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Manisaspor Başkanı Abdullah Mergen, “Hem Makukula, Benfica ve Ivanski 4 buçuk milyon avroluk bir borç var. Bunlar da tabi paranın tamamını istemesinden dolayı, lisans çıkarmamış oluyoruz. Bu sene eksi 3 puan gibi bir sıkıntı yaşayacağız. Bununla ilgili bir süreç istedik tabi federasyondan ama olumlu karar çıkar mı çıkmaz mı bilemiyorum. Zannedersem 7-8 kulüp aynı sorunla karşı karşıya. Bu kriteri yerine getiremedik” dedi. Takımın icradaki borçların temizlendiğini sözlerine ekleyen Başkan Mergen, “Fakat bu Makukula hem de Benfica kulübü hem de Ivanski avukatları şikayette bulununca dolayısıyla FIFA dosyaları olduğu için ‘Anlaşın. Çözün’ diyorlar. Çözmeden de lisans alamıyorsunuz. Bugün zannedersem bu kulüp lisansı ile ilgili verilen süre bitiyor. Ben ek süreyle ilgili görüştüm. Toplantıda olduklarını söylediler. Bugün içerisinde ek süre verirler mi bilemiyorum. Verseler de bizim 4 buçuk milyon avro gibi bir sorun var. Yaklaşık 15 trilyon lira yapar” diye konuştu.

“Başkan Orman da Benfica’yla görüştü”

Manisaspor’un Süper Lig’de mücadele ettiği dönemlerde bonservisi Benfica Kulübü’nde olan Makukula’nın Manisaspor’a transferiyle ilgili Benfica Kulübü’ne ise yaklaşık 1 milyon 600 bin avroluk bir borcunun bulunduğunu aktaran Başkan Mergen, “Hatta Benfica Beşiktaş maçında Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da görüşmüş. Benfica kulübü de sıkıştırıyor bizi. Eksi 6 puan silmeyle tehdit ediyor. Onunla ilgili de bugün görüşeceğiz. Planlamalar yaptık. Onu çözmeye çalışıyoruz. Ama kulüp lisansını çıkaramıyoruz bu 3 dosyadan dolayı. Bunları da kamuoyunun bilmesinde fayda var” dedi.

Borçları kalem olarak sıralayan Başkan Mergen, “1 milyon 700 bin Makukula’nın, Benfica’nın 1 milyon 600 bin, Ivanski’nin de 450 bin avro. Yaklaşık 13 trilyon lira civarında bu 3 dosya. Bunun dışında zaten yabancı dosyamız yok. Toplansa ufak tefek borçlar var. Hepsi temizlendi” dedi. Öte yandan Mergen borçlara karşılık kulübün kazandığı 750 bin avroluk davanın olduğunu ve buradan gelecek parayla da borçlarla ilgili planlamanın yapılacağını söyledi.

Manisaspor’un şehrin ortak paydası olduğunu ve şehirdeki dinamiklerin Manisaspor’da birleşmesinin herkese faydalı olacağını söyleyen Mergen, “Bireysel mücadelelerle yürüyecek bir şey değil. Şehrin dinamiklerinin bu işin içerisinde olması çok önemli” diye konuştu.

Aykut Yeniçağ