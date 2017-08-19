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Manisaspor sahasında yenildi

TFF 1. Lig’in 2. haftasında Manisaspor sahasında ağırladığı Samsunspor’a 1-0 mağlup oldu.

Manisaspor sahasında yenildi

19 Ağustos 2017 00:01

Maçtan dakikalar

4. dakikada İsmail Haktan’ın sol kanattan pasında ceza yayının yaklaşık bir metre gerisinde topla buluşan Mustafa’nın şutunda meşin yuvarlak Samsunspor savunmasına çarparak kornere çıktı.

31. dakikada Meye’nin rakiplerinden sıyrılarak, ceza sahası içinden dışarıya çıkardığı pasta, ceza yayı yakınlarında topa sahip olan Mustafa’nın vuruşunda top üstten dışarıya gitti.

41. dakikada Samsunspor atağında Angan, ceza sahası içerisinde kaleci Emrullah’ı da geçtikten sonra boş kaleye dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak önce Manisaspor savunmasına çarptı ardından kaleci Emrullah’ta kaldı.

43. dakikada Chibuike’nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Halil İbrahim’in sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

53. dakikada Angan’ın sol kanattan ortaladığı topa altıpas çizgisi önünde Halil İbrahim’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden dışarıya çıktı.

57. dakikada Meye’nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Furkan son anda uzanarak meşin yuvarlağı elleriyle kornere çeldi.

60. dakikada Kenan’ın sol köşeden kullandığı korner atışında altıpas önünde müsait pozisyonda Hasan’ın kafa vuruşunda top az farkla kale direğinin yanından dışarıya gitti.

88. dakikada rakiplerinden sıyrılarak sol kanattan ceza sahası içerisine giren Enes İslam’ın dar açıdan sert şutunda meşin yuvarlak yan kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Soner Maraş xx, Deniz Caner Özaral xx

Manisaspor: Emrullah x, Abdülkadir xx, Dimov x, Fahri x(Sebaihi dk. 46 x), Hikmet x, Metin x, İsmail Haktan x (Mehmet Enes dk. 69 x), Atiemwen xx (Zahit dk. 77 x), Mustafa x, Meye x, Perovic x

Yedekler: Mehmet Göktuğ, Uğur, Ümit Yasin, Berkay, Alper

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Samsunspor: Furkan xxx, Hasan xx (Ercan dk. 78 xx), Ufuk xx, Abdülkerim xx, Erkam xx, Kenan xx, Halil İbrahim xxx (Samaras dk. 86 ?), Çağrı xx, Ramazan xx, Chibuike xx (Enes İslam dk. 67 xx), Angan xxx,

Yedekler: Bekir, Ahmet Burak, Samaras, Göksu, Gökay, Alperen, Caner, Larbi

Teknik Direktör: Alpay Özalan

Gol: Halil İbrahim (dk. 43) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Hikmet, Dimov, Perovic (Manisaspor), Hasan, Chibuike, Angan, Furkan, Ercan (Samsunspor)

Önder Aydın - Aykut Yeniçağ 

Etiketler: manisaspor


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