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Manisaspor Teknik Direktörü Koray Palaz istifa etti

TFF 1. Lig'in 6. hafta maçında Bandırmaspor'a 4-0 mağlup olan Manisaspor'da Teknik Direktör Koray Palaz istifa etti.

Manisaspor Teknik Direktörü Koray Palaz istifa etti

01 Ekim 2016 19:32

Manisaspor Teknik Direktörü Koray Palaz basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Futbolda bu anlar zor anlardır. Biraz önce karar aldık. Kararımın hem başkana ve hem de oyuncularıma ilettim. Buraya çok istekli, arzulu, hedefleri ve idealleri bir kişi olarak geldik ekibimizle birlikte. Maalesef istediğimiz gibi olmadı ve görevimden istifa kararı aldım. Bu kararımı hem oyunculara hem de başkanımıza ilettim. Manisaspor'a ve Manisa'ya bu skordan dolayı son haftalarda yaşadığımız aldığımız sonuçlardan dolayı camiadan ve bu camiaya gönül verenlerden özür dilerim. Olmuyor yani futbolda bu anlar zordur. Oyuncularla vedalaştık. Buraya kadarmış Manisaspor camiası için hayırlısı olsun. İnşallah Manisaspor daha iyi yerlerde olur" dedi.

Türker Yeşil 

Etiketler: Koray Palaz, manisaspor


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