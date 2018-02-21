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Manisaspor’a tek kişilik destek

Spor Toto 1. Lig’de oynanan İstanbulspor - Grand Medical Manisaspor mücadelesinde konuk ekibi tek taraftar destekledi.

Manisaspora tek kişilik destek

21 Şubat 2018 21:10

Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında oynanan İstanbulspor - Grand Medical Manisaspor mücadelesinde Manisaspor tribünü dikkat çekti. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanan mücadelede kırmızı-siyahlı taraftarlar için ayrılan bölümde tek taraftar İstanbulspor karşısında takımını destekledi. Tribüne geldiği anda İstanbulsporlu taraftarlar tarafından da alkış alan Manisaspor taraftarı, takımının 1-0 mağlubiyetle ayrıldığı karşılaşmada 90 dakika boyunca tribünde takımına destek oldu.

Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

 

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