Manisaspor’a tek kişilik destek

Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında oynanan İstanbulspor - Grand Medical Manisaspor mücadelesinde Manisaspor tribünü dikkat çekti. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanan mücadelede kırmızı-siyahlı taraftarlar için ayrılan bölümde tek taraftar İstanbulspor karşısında takımını destekledi. Tribüne geldiği anda İstanbulsporlu taraftarlar tarafından da alkış alan Manisaspor taraftarı, takımının 1-0 mağlubiyetle ayrıldığı karşılaşmada 90 dakika boyunca tribünde takımına destek oldu.

Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu

