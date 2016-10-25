Ligde üst üste 5. mağlubiyetini alarak son sıraya gerileyen Manisaspor'da maddi kriz sürüyor. Toplu halde Manisaspor Başkanı Abdullah Mergen ile görüşen futbolcular, parasal sorunlar çözülmediği taktirde idmana çıkmayacaklarını belirterek çalışmaya katılmadı. Başkan Mergen'in görüşmeden sonra da tecrübeli oyunculardan Sercan ve Nezir'i kadro dışı bıraktığı belirtildi. Bugünkü antrenmana da çıkmayan futbolcular, paraları ödense bile, Berk ile Sercan'ın affedilmediği takdirde boykotu sürdüreceklerini kaydettiler. Başkan Abdullah Mergen'in 2 futbolcuyu Teknik Direktör Sait Karafırtınalar'a danışmadan kadro dışı bıraktığı iddia edilirken tecrübeli teknik direktör, oyuncularına eylemi sonlandırmaları için çağrıda bulundu. Futbolcuların antrenmana çıkmayarak haklıyken haksız durma düştüklerini belirten Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, "Futbolcuların alacakları var. Geçen hafta idmana çıkmamakla seslerini duyurdular. Ama sporcunun sermayesi vücududur. Antrenmansız kalmaları halinde formdan düşerler. Paralarını bir şekilde alacaklar. Yönetim bu konuda çaba gösteriyor. İnşallah en kısa zamanda Sivasspor maçı hazırlıklarına başlarız" dedi.

Önder Aydın