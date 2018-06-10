Diğer
Kategoriler

Manisaspor'da Bülent Baygeldi dönemi

Son zamanlarda sıkıntılı zamanlar geçiren G. Manisaspor'da Başkan Gökay Budak ve yönetim kurulunun aldığı kararla kongreye gidildi. 2 adayın yarıştığı kongrede mevcut Başkan Gökay Budak, 2 oyla başkanlığı Bülent Baygeldi'ye kaptırdı.

Manisasporda Bülent Baygeldi dönemi

10 Haziran 2018 18:35

G. Manisaspor'da Başkan Gökay Budak ve yönetimin aldığı kararla kongreye gidildi. Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Sosyal Tesisleri'nde yapılan kongre mevcut Başkan Gökay Budak ve başkan adayı Bülent Baygeldi'nin listeleri yarıştı. Genel kurulda Divan Başkanlığına İsmail Aydın seçilirken, 2. başkanlığa Aytaç İşeren ve katip üyeliğine ise Ekrem Öztürk seçildi.

816 üyeden 386 üyenin oy kullandığı kongrede mevcut Başkan Gökay Budak 190 oy alırken, 192 oy alan Bülent Baygeldi G. Manisaspor'un yeni başkanı oldu. 

Bülent Baygeldi yönetiminde Yunus Emre Şahin, Altan Çakıcı, Serkan Özşen, Hasan Ertekin, Murat Emgener, Servet Bedir, Tevfik Aslaner, Halil Arslan, Mithat Akın, Muhsin Seven, Buğra Görgülü, Mustafa Pekçetin, Nadir Uzbasan, Nurullah Aksöz yer aldı.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 31°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç