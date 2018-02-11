Manisaspor’da olağanüstü kongre ertelendi

Spor Toto 1. Lig’de zor günler geçiren ve mevcut yönetim tarafından olağanüstü kongre kararı alınan G. Manisaspor Olağanüstü Kongresi’nde yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 18 Şubat Pazar gününe ertelendi. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Salonu’nda yapılması planlanan kongre öncesi başkan adayları Gökay Budak, Yunus Emre Şahin, İsmail Aydın ve Serkan Özşen hazır bulunurken, kongreye az sayıda genel kurul üyesinin katılması dikkat çekti.

590 üyesi bulunan G. Manisaspor’da kongrenin önümüzdeki hafta aynı yer ve saatte yeterli çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirileceği açıklandı.