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Manisaspor’da olağanüstü kongre ertelendi

Grandmedical Manisaspor’da bugün yapılması planlanan olağanüstü kongre, yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine bir hafta sonraya ertelendi.

Manisasporda olağanüstü kongre ertelendi

11 Şubat 2018 14:43

Spor Toto 1. Lig’de zor günler geçiren ve mevcut yönetim tarafından olağanüstü kongre kararı alınan G. Manisaspor Olağanüstü Kongresi’nde yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 18 Şubat Pazar gününe ertelendi. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Salonu’nda yapılması planlanan kongre öncesi başkan adayları Gökay Budak, Yunus Emre Şahin, İsmail Aydın ve Serkan Özşen hazır bulunurken, kongreye az sayıda genel kurul üyesinin katılması dikkat çekti.

590 üyesi bulunan G. Manisaspor’da kongrenin önümüzdeki hafta aynı yer ve saatte yeterli çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirileceği açıklandı.

 

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