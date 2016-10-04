Edinilen bilgilere göre Akyazı ilçesi Taşyatak mahallesinde, 39 yaşındaki R.S. isimli vatandaş ormanda mantar topladığı esnada oyuncak sandığı “Drone” olarak bilinen insansız hava aracını bularak ikametine getirdi. R.S. daha sonra bulduğu insansız hava aracını Jandarma ekiplerine teslim etti. Burada yapılan incelemede bulunan cismin kamera ve kayıt cihazı olduğu anlaşıldı. Akyazı Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla cihaz incelenmek üzere muhafaza altına alınırken, Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.