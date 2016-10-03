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Mantar hastalığına dikkat

Mantar hastalığının bulaşıcı bir hastalık olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, "Tarağınızı kimseyle paylaşmayın" önerisinde bulundu.

Mantar hastalığına dikkat

03 Ekim 2016 11:54

Dermatec Polikliniği Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, mantarın vücutta meydana gelen bir deri hastalığı olduğunu söyledi. Hastalığın üzerilerinde çok fazla kıl olmayan derilerin düz kısımlarını etkilediğini belirten Ertek, "Genelde kırmızı pul pul bir nokta ile başlar. Bu nokta zamanla dışa doğru yayılır. Bu döküntü çoğunlukla kaşıntılıdır. Döküntünün merkezi iyileşmeye başlayıp bir halka şeklini alabilir. Saçlı deride, gövde, kol, bacak derisinde, tırnakta meydana gelebilir. Saçlı deride, çocukluk çağında kötü hijyen koşullarında yaşayanlarda gözlenir. Gövde, kol ve bacak derisinde gözlenen mantar enfeksiyonları daha çok evcil hayvanlar, büyük-küçük baş hayvanlar ve topraktan bulaşır. Tek veya çok sayıda yuvarlak, kırmızı, kepekli lezyonlarla seyreder” dedi.
Mantar hastalığının bulaşıcı bir hastalık olduğunu dikkat çeken Ertek, "Tarak, havlu ve yatak gibi kişisel kullanım malzemelerine temas yoluyla da yayılabilir. Çocuklarda yetişkinlerden daha fazla yaygındır. Tırnak mantarı daha sıklıkla ayak tırnaklarında uç ve yan kısımlarından başlayan tırnakta kalınlaşma ve sararma ile seyreder" diye konuştu.

"Kaşınan yeri kaşımayın"
Ertek, "Mantar hastalığında kaşınan yeri kaşımamanızda fayda vardır. Çünkü kaşıma sırasında derinizi zedeleyebilirsiniz. Bunun sonucu da başka enfeksiyona neden olabilir veya parmaklarınızdaki mantar vücudunuza yayılabilir. Tedavi hastanın klinik durumuna göre değişkenlik göstermektedir. Genelde kırmızı pul pul bir nokta ile başlar. Bu nokta zamanla dışa doğru yayılır. Bu döküntü çoğunlukla kaşıntılıdır. Döküntünün merkezi iyileşmeye başlayıp bir halka şeklini alabilir. Saçlı deride, gövde, kol, bacak derisinde, tırnakta meydana gelebilir" ifadelerini kullandı. 

Etiketler: mantar


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