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Mantar için 20 yıllık mesleğini bıraktı

Ordu’da istiridye mantarına merak saran Serdar Esmer, 20 yıllık mesleğini bırakarak mantar yetiştirmeye başladı.

Mantar için 20 yıllık mesleğini bıraktı

09 Mayıs 2018 09:06

Gemilerde makine ustası olan ve birçok ülkeyi dolaşan Serdar Esmer, istiridye mantarı yetiştirmek için 20 yıllık mesleğini bırakarak memleketine kesin dönüş yaptı. Kabadüz ilçesi Karakiraz Mahallesi'nde yaşayan 35 yaşındaki Esmer, ilk defa yetiştirdiği mantarları toplamaya başladı. Verimin kaliteli ve yüksek olduğunun altını çizen Esmer, işini büyütmek istiyor. 

Kendi imkanlarıyla oluşturduğu alanda mantar yetiştiren Esmer, istiridye mantarı için mesleği bıraktığını söyledi. Esas mesleğinin yük gemilerinde makine ustalığı olduğunu belirten Esmer, “İstiridye mantarına büyük merak sardım. Mantarla ilgili birçok araştırma yaptım. Düzenli yapıldığında bu işin kazançlı olabileceğini gördüm ve esas mesleğim olan makine ustalığını bırakarak memleketime kesin dönüş yaptım” dedi.
Kendi imkanlarıyla mantar tesisini kurduğunu ifaden eden Esmer, şunları söyledi:
“Oluşturduğum alan da benim aslında deneme alanım oldu. Burada mantarlar bir bir çıkmaya başladı. Çok mutluyum, çünkü daha öncesinde hiç yapmadığım bir işte yüzde yüz başarılı olduğumu düşünüyorum. Bu alanda 100'den fazla torba içinde mantar yetişiyor. Şimdiden torbalardan topladığım mantarlar 1 kilogram geliyor. İnşallah buradan en az 700 kilo mantar toplamayı hedefliyorum.”  

Mustafa Bıyık
 

Etiketler: mantar

 

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