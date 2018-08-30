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Mantar toplamaya uçağıyla gitti, uçağı göle düştü

Rusya’nın Ural bölgesinde uçağıyla mantar toplamaya giden pilot uçağın kontrolünü kaybedince göle düştü.

Mantar toplamaya uçağıyla gitti, uçağı göle düştü

30 Ağustos 2018 17:29

Rusya’nın kuzey bölgelerinden olan Ural’da bulunan Tümen bölgesinde Orion SK-12 model uçakla bölgede mantar toplamaya giden 49 yaşındaki pilot, göl üzerinde alçak uçuş yaparken uçağın kontrolünü kaybetti. Kontrolü sağlamak için büyük çaba sarf eden pilot bunu başaramayınca uçak göle düştü. Hemen acil sinyal göndermeyi başaran pilot, uçak batmadan uçağın kuyruğuna çıktı. Uçağın sinyallerine göre hareket eden kurtarma ekipleri, pilotu uçağın üzerinden kurtardı. Uçağın bir süre sonra gölün derinliklerine karıştığı öğrenildi. Pilotun ilk ifadesinde mantar toplamak için hareket ettiğini söylediği öğrenildi. Pilotun yaşanan kazada tam kusurlu olduğu düşünülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.  

Erhan Altıparmak

 

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