Edinilen bilgiye göre, kızı ve damadıyla birlikte İnebolu’ya bağlı Deresökü köyüne mantar toplamak için giden Ekrem Tümer, radar mevkiinde ormana girmesinin ardından yoğun sis nedeniyle yolunu kaybetti. Akşam olmasına rağmen Tümer’in dönmemesi üzerine yakınları jandarmadan yardım istedi. Köylülerin de katılımıyla gece 01.30’a kadar süren arama çalışmalarına sabah yeniden başlandı.

Jandarma ve AFAD ekiplerinin yanı sıra jandarma iz takip köpeğinin de katıldığı arama çalışmalarının olumsuz hava koşullarında sürdürüldüğü belirtildi. Arama yapılan bölgede sulu kar yağışının olduğu ve hava sıcaklığının da bir hayli düştüğü belirtildi.

Vedat Yunus İkizoğlu