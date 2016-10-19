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Mantar toplarken kaybolan şahsın cansız bedenine ulaşıldı

Kastamonu’da 4 gün önce mantar toplarken kaybolan şahsın, yapılan aramalar sonucunda cansız bedenine ulaşıldı.


19 Ekim 2016 15:29

Edinilen bilgiye göre, İnebolu’ya bağlı Deresökü köyünde 16 Ekim Pazar günü ailesiyle birlikte mantar toplamaya giden Ekrem Tümer, yoğun sis nedeniyle yolunu kaybetti. Ekrem Tümer, bir süre sonra geri dönmeyince ailesi jandarmadan yardım istedi. Deresökü köyünde arama-kurtarma çalışmalarına jandarma, AFAD ve Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri katıldı.

Jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinden oluşan yaklaşık 70 kişilik ekiple 4 gün boyunca her yerde aranan Ekrem Tümer’in İnebolu’ya bağlı Hacıibrahim köyü ile Devrekani’ye bağlı Erenler köyü arasındaki derede cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.

İnilmesi güç bir noktada bulunan Tümer’in cenazesinin dereden çıkartılarak otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği belirtildi. Tümer’in, yapılan otopsinin ardından kesin ölüm sebebi belirlenebilecek. 

Cemal İlyasoğlu - Vedat Yunus İkizoğlu


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