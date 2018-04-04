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Mantar üreticisine devlet desteği

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Naşa beldesinde, 2 yıl öce 30 bin liralık hibe desteği alarak mantar üretimine başlayan Mehmet Özkurt’a 160 bin liralık ikinci hibe desteği müjdesi geldi.

Mantar üreticisine devlet desteği

04 Nisan 2018 11:28

İstridye mantarı üretimini başarıyla sürdüren Özkurt, 15’er tonluk iki bölümden oluşacak istridye mantarı üretim tesisi için hazırladığı projenin kabul edildiğini ifade etti. Genç çiftçi Mehmet Özkurt “ Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlımızın verdiği hibe desteği ile, istridye mantarı üretimine başlamak nasip oldu. Hazırlamış olduğumuz projemizin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından incelenerek kabul edildiğini öğrendik. Naşa beldesinde, 15’er tonluk iki adet istridye mantarı üretim tesisini hayata geçireceğiz. Beldemiz, ilçemiz ve Kütahya ilimizdeki talepleri karşılarken, kaliteli üretim yaptıktan sonra il dışından da çok fazla talepler almaya başladık. Yeni tesislerimizle, daha fazla üretim yapabileceğiz” dedi.

Naşa beldesinde yaşayan Recep Uçar, kendi beldelerinde üretilen istridye mantarını sürekli tükettiklerini ve çok memnun olduklarını söyledi. Naşa beldesi, ‘Büyük Cami’ imam hatibi Recep Kazan, “ Beldemizde yetiştirilen istridye mantarının alıyoruz, fiyatı da uygun, herkese tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

Naşa beldesi esnaflarından Emin Yiğit, Genç çiftçi Mehmet Özkurt’un satış noktasında bir süre sohbet ederek, istridye mantarının kızartması ve sotesinin çok iyi olduğunu belirtti. Yiğit, “Bizim gibi ihtiyarları gençleştiriyor bu mantar” diye konuştu.

2017 yılı Aralık ayı başında, 160 bin lira tutarında iki adet 15’er tonluk istridye mantarı tesisi hibe projesine başvuruda bulunduğunu belirten Özkurt, projenin onaylanarak kendisine müjdeli haberin verildiğini ifade etti.
Genç çiftçi Mehmet Özkurt, “Bir yıl içerisinde, ikinci ve üçüncü tesisimizi de proje dahilinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın verdiği destekle faaliyete geçireceğiz” dedi. İstridye mantarının kilogramı 10 liradan satılıyor. 

Mehmet Emin İncekulak
 

 

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