Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Beydeğin Mahallesinde, Karayollarının yol ölçüm çalışması sırasında taşeron firmada şoför olarak çalıştığı öğrenilen 35 yaşındaki İsmail Karaca uçurumun kenarından aşağı bakmak istedi. Toprağın kayması sonucu yaklaşık 40 metreden aşağı düşen Karaca, ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde belinden yaralandığı anlaşılan Karaca, ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Karaca'nın durumunun ağır olduğu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.