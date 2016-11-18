Diğer
Kategoriler

Manzara seyrederken uçurumdan yuvarlandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde toprak kayması nedeniyle 40 metrelik uçurumdan yuvarlanan bir kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.


18 Kasım 2016 10:26

Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Beydeğin Mahallesinde, Karayollarının yol ölçüm çalışması sırasında taşeron firmada şoför olarak çalıştığı öğrenilen 35 yaşındaki İsmail Karaca uçurumun kenarından aşağı bakmak istedi. Toprağın kayması sonucu yaklaşık 40 metreden aşağı düşen Karaca, ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde belinden yaralandığı anlaşılan Karaca, ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Karaca'nın durumunun ağır olduğu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. 

Etiketler: manzara


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!