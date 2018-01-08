Mar Yapı'dan tatili kazandıran sinema kampanyası

Türkiye'nin önemli yapı şirketlerinden Mar Yapı, sinema kampanyasına, Cem Yılmaz'ın Arif V 216 filmi ile başladı. Şirketten yapılan açıklamalada, sinema kampanyasının tanıtımını İstanbul'da Kanyon'da gerçekleştiren Mar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Özkök, film gösterimi öncesi gazetecilerle kampanya detaylarını paylaştı. Şirketin kuruluşundan beri katma değerli işlere imza attığını dile getiren Münir Özkök, "Sinema kampanyamız ile de sektörde bir ilki gerçekleştirerek farklılığımızı ortaya koymak istedik" dedi.

Yılsonunda Philippe Starck imzalı sürpriz hediye

Yönetim Kurulu Başkanı Münir Özkök, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir yıl sürecek kampanyamız kapsamında 'G' sırasında oturanlara işbirliği yaptığımız ulusal ve uluslararası markaların ürünlerini deneyimleyecekleri çeşitli hediyeler sunacağız. Bunu yıl boyunca yapılacak çekilişlerle belirleyeceğiz. Öncelikli olarak Divan'ın Bodrum'daki, Rotana'nın Dubai'deki ve Wanda'nın Shanghai'daki otellerinde tatil ile başlayacak olan hediyelerimiz yılsonunda Yoo markasının dünyaca ünlü tasarımcısı Philippe Starck imzalı bir sürpriz ile sonuçlanacak. Marka bilinirliğimizi arttırmak ve Mar Yapı farkını ortaya koymak için kurguladığımız sinema kampanyası belirlediğimiz lokasyonlardaki Cinemaximum salonlarında Aralık ayı içerisinde başladı. Sinema kampanyamız başlayalı çok kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen şu ana kadar yoğun bir ilgi gördü ve şimdiden yaklaşık 5 bin sinemasever kampanyamıza katıldı. İlginin büyüyerek devam etmesini bekliyoruz".

Kampanyaya özel mobil uygulama 'G yourself'

Kampanya çalışmaları kapsamında yapılan çalışmalardan da bahseden Özkök, "Sinema salonlarındaki tüm 'G' sıralarına diğer sıralardan farklılaştırarak özel bir giydirme uyguladık. Aynı zamanda 'G'sırasında film izleyenlere küçük bir konfor sağlayabilmek için şarj aparatları ekledik. Fuaye alanlarında da birçok tasarımla yerimizi aldık. Kampanya çalışmaları sırasında bizi en çok heyecanlandıran çalışmamız ise çekilişlerimize katılımı kolaylaştırabilmek adına hayata geçirdiğimiz mobil uygulamamız 'G yourself' oldu. Kendi ekibimiz tarafından tasarlanan uygulamamız standart bir mobil uygulama olmaktan çıkıp, şirketin haberlerinin ve yaptığımız işlerin tüm detaylarının paylaşıldığı, içinde yaşam olan bir mobil uygulama oldu. Şirket olarak 2017'nin başında kurduğumuz teknoloji ekibi ile web ve mobil teknolojiler üzerine de büyük bir yatırım yaptık. Uzman ekibimizle react native, react ve nodejs gibi güncel teknolojiler üzerinde çalışıyoruz. 'G Yourself' uygulamasını da geliştirdiğimiz bu altyapı üzerine kurduk" dedi.

"Sefaköy, İzmir ve Bodrum'da yeni projeler hayata geçireceğiz"

Sinema kampanyasının yanı sıra 2018 yatırım planları hakkında da bilgiler paylaşan Münir Özkök, "Şirket olarak kuruluşumuzdan itibaren gerçekleştirdiğimiz uluslararası işbirliklerimize 2017 yılında dünyanın en büyük gayrimenkul firması olmasının yanı sıra eğlence, turizm, teknoloji, finans gibi sektörlerde de yatırımları bulunan Wanda Group'u da eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yatırımlarımıza 2018 yılında aynı hızlı devam edeceğiz Yakın dönemde Küçükçekmece Sefaköy'de bir proje hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. 2018 yılında yeni bölgelerde de yatırımlarımız olacak. İzmir'de bir 'G' projesi hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Bodrum'da devam eden projemizin yanında yine bölgede projelerimizin sayısını arttırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.