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Maraş dondurması yemek için Bosna Hersek’ten geldiler

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin daveti üzerine kente gelen Bosna Hersekli öğrenciler Maraş dondurması kesti.

Maraş dondurması yemek için Bosna Hersekten geldiler

13 Ocak 2018 22:13

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından farklı zamanlarda kente davet ettiği Bosnalı öğrenciler, bu kez de Maraş dondurması yemek için kente geldi. Sömestr tatilini geçirmek için, Bosna’dan gelen öğrenciler, Alpedo Kervan’da yapılan dondurma şovuna katıldı. Öğrenciler satırla dondurma kesti külaha konulan dondurmalardan yedi.

Alpedo Kervan Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, yaklaşık 700 kilogramlık dondurmayı baltayla kestikten sonra Bosnalı öğrencilere ikram etti. Dondurma şovundan sonra açıklama yapan Kervancıoğlu, “Kahramanmaraş bildiğiniz gibi bir dondurma şehri, Kahramanmaraş denince akla dondurma gelir. Biz de Kervan Alpedo olarak kendimizi turizm elçisi ilan etmiştik. Kahramanmaraş’a gelen misafirlerimize dondurma ikram ediyoruz. Bosna Hersek grubumuzda şuanda bizim yanımızda ve onlara da dondurma şovu yaptık. Onları da burada mutlu bir şekilde gönderiyoruz. Bundan sonra gelen misafirlerimize de aynı şekilde bu dondurma şovumuzu yapmayı planlıyoruz” dedi.

Bosna Hersek’ten gelen öğrencilerde Kervan Alpedo dondurmasının tadını ve lezzetinin çok güzel olduğu söyledi. 

 

Etiketler: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

 

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