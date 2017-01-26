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Maraş’ın teleferik hayali gerçek oluyor

Kahramanmaraşlıların hayalini kurduğu teleferik projesi gerçek oluyor.

Maraşın teleferik hayali gerçek oluyor

26 Ocak 2017 15:33

Projenin hayata geçmesi için kolları sıvayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç projenin yapılacağı bölgede incelemelerde bulundu.

Kahramanmaraşlıların büyük bir heyecanla beklediği ve yıllardır hayalini kurduğu teleferik projesinde önemli mesafe kaydedildi. Teleferik projesinin bir an önce gerçekleşmesi için çalışmaları hızlandıran Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, projenin yapılacağı bölgede teknik heyetle birlikte incelemelerde bulundu. Kahramanmaraşlıların hayalini kurduğu projenin başlangıç ve bitiş noktaları ile güzergahlarında, Kale ve Seyir Terası civarında beraberindeki heyetle birlikte incelemelerde bulunan Başkan Erkoç, teleferik yapım işinin projelendirme aşamasında son noktaya gelindiğini söyledi.

İncelemelerin ardından açıklama yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, "Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizin yıllardır hayalini kurduğu teleferik yapım işinin projelendirme aşamasında sona geldik. Kahramanmaraş’ımızı marka kent yapacak projelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz. Teleferik projemizin tamamlanması şehrimizin turizminin, kalkınması ve gelişmesine çok büyük katkı sağlayacak. Aziz Kahramanmaraşlı hemşehrilerimiz her şeyin en iyisine layık" diye konuştu. 


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