Bosna asıllı Müslüman boksör Marco Huck, açıklamalarda bulundu. Fırat Arslan’ın kendisine gönderdiği video mesajı gördüğünü belirten Marco Huck, "Fırat dünya sıralamasında yüksek yerlerde olan çok iyi bir boksör. Benim için de iyi bir rakip. Türkiye’de böyle bir maça çıkmak benim için büyük bir şeref ve onur. Gerekli şartlar ve ortam sağlanırsa neden olmasın" şeklinde konuştu.

"Türkiye ve kültürünü çok severiz"

Huck, Türkiye'yi tanıyıp tanımadığının sorulması üzerine ise, "Ben yüzlerce kez Antalya ve dolaylarında tatil yaptım. Bu yıl nasip oldu İstanbul’a da gittim ve adeta büyülendim, tarihi ve şehir yapısı, özellikle insanlarının candan halleri beni büyüledi. Bakın benim Türkiye’de yüzlerce akrabam var aslında. Bize Bosna’da Boşnak derler. Biz Boşnaklar Türkiye ve kültürünü çok severiz. Hidayet Türkoğlu ve Türkcan ve daha birçok Boşnak basketbolcu var ve onlarla dostluğum da çok iyidir" dedi.

Marco Huck, Türk halkına selamlarını göndererek, "Benim onların da boksörü olarak ringe çıktığımı unutmasınlar" diye konuştu.

Fırat Arslan: "Hedefim bir kez daha dünya şampiyonluğu"

Başarılı boksörümüz Fırat Arslan da şu an için çalışmaların devam ettiğini ve ilerleyen günlerde olayların daha da netlik kazanacağını vurgulayarak, "Hedefim bir kez daha ülkem adına dünya şampiyonluğunu kazanarak bayrağımızı dünyanın zirvesine dikmek ve İstiklal Marşımızı okutmaktır. Bunun için tüm ekibimle elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

