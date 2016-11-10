Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » Mardan Palace'ın satış ihalesi iptal edildi

Mardan Palace'ın satış ihalesi iptal edildi

Türkiye ve Antalya’nın gözde otellerinden Mardan Palace’ın icra yoluyla gerçekleştirilen satış ihalesi Antalya 5. İcra Hukuk Mahkemesi’nde görülen dava sonucu feshedildi.

Mardan Palaceın satış ihalesi iptal edildi

10 Kasım 2016 18:08

Mardan Palace Genel Müdür Çetin Pehlivan yaptığı yazılı açıklama ile Mardan Palace’ın icra yoluyla gerçekleştirilen satış ihalesinin Antalya 5. İcra Hukuk Mahkemesi tarafından feshedildiğini kaydetti.

Pehlivan açıklamasına şöyle devam etti:

“2016 yılı içinde Mardan Palace olarak kriz içinde kriz yönetmek durumunda kaldık. Böylesine zorlu bir süreçte kalite odaklı tesisimizi aynı kalite ile ayakta tutmak için başta tüm Mardan Palace çalışanları ve yönetiminin yanı sıra her zaman bizlere güvenen ve desteklerini esirgemeyen dostlarımızın desteği ile büyük bir mücadele örneği gösterdik. Verdiğimiz bu mücadele sonucunda Antalya 5. İcra Hukuk Mahkemesi bugün yaklaşık bir yıldır görülen satış ihalesinin iptali için açılan dava lehimize sonuçlanarak satış ihalesi feshedilmiştir.”
"Banka borçlarının işletme özvarlığının sadece yüzde 7’si oranındadır" diyen Pehlivan, “Antalya 5. İcra Hukuk Mahkemesi bunu göz önünde bulundurarak satış ihalesini feshetmiştir. Satış ihalesinin feshi sonrasındaki süreçte, bankalara olan borçlarımızı ödemek için karşılıklı iyi niyet çerçevesinde çözümler bulma yoluna gideceğiz. Geçmişte olduğu gibi bugün de Türk turizmi içinde kalite odaklı çalışmalarımıza tüm hızımızla devam edip Mardan Palace’ı daha yukarılara taşımak için yeni yatırımların da gündemimizde olduğunu bildirmek isteriz” şeklinde konuştu. 

Etiketler: iptal edildi, mardan palace, satış ihalesi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!