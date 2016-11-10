Mardan Palace Genel Müdür Çetin Pehlivan yaptığı yazılı açıklama ile Mardan Palace’ın icra yoluyla gerçekleştirilen satış ihalesinin Antalya 5. İcra Hukuk Mahkemesi tarafından feshedildiğini kaydetti.

Pehlivan açıklamasına şöyle devam etti:

“2016 yılı içinde Mardan Palace olarak kriz içinde kriz yönetmek durumunda kaldık. Böylesine zorlu bir süreçte kalite odaklı tesisimizi aynı kalite ile ayakta tutmak için başta tüm Mardan Palace çalışanları ve yönetiminin yanı sıra her zaman bizlere güvenen ve desteklerini esirgemeyen dostlarımızın desteği ile büyük bir mücadele örneği gösterdik. Verdiğimiz bu mücadele sonucunda Antalya 5. İcra Hukuk Mahkemesi bugün yaklaşık bir yıldır görülen satış ihalesinin iptali için açılan dava lehimize sonuçlanarak satış ihalesi feshedilmiştir.”

"Banka borçlarının işletme özvarlığının sadece yüzde 7’si oranındadır" diyen Pehlivan, “Antalya 5. İcra Hukuk Mahkemesi bunu göz önünde bulundurarak satış ihalesini feshetmiştir. Satış ihalesinin feshi sonrasındaki süreçte, bankalara olan borçlarımızı ödemek için karşılıklı iyi niyet çerçevesinde çözümler bulma yoluna gideceğiz. Geçmişte olduğu gibi bugün de Türk turizmi içinde kalite odaklı çalışmalarımıza tüm hızımızla devam edip Mardan Palace’ı daha yukarılara taşımak için yeni yatırımların da gündemimizde olduğunu bildirmek isteriz” şeklinde konuştu.