Mardan Stadyumuna ikinci ihalede de alıcı çıkmadı

Azeri asıllı Rus iş adamı Telman İsmailov'a ait Mardan Palace Otel'in stadyumuyla spot otel bloğu ve personel lojmanı, otelin SGK'ya olan prim borçları nedeniyle 101 milyon TL bedelle satışa çıkarılmasına ilişkin ikinci ihalesi sabah saatlerinde yapıldı. İhaleye, bir önceki ihalede katılan otel avukatları bu sefer katılmadı.

"Stada alıcı çıkmadı"

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi 4. İcra Takip ve Haciz Satış Merkezi'nde yapılan ihaleye katılan olmadı. İhalede ilk olarak stat satışa çıkarıldı. 51 milyon TL bedelle satışa sunulan ve 3 milyon 825 bin TL teminat bedeliyle satışa açılan stat için 5 dakika bekleyen komisyon üyeleri alıcı ve katılımcı olmayınca satışı düşürdü.

Lojmanlara da alıcı çıkmadı"

İhale komisyonu ikinci ihalede otele ait personel lojmanlarını satışa sundu. 50 milyon TL bedel ve 3 milyon 750 bin TL teminat bedeliyle satışa sunulan lojmanlar için de herhangi bir alıcı ya da katılımcı olmayınca komisyon üyeleri bu satışı da düşürdü. İhalenin ilerleyen günlerde tekrar değer tespiti yapıldıktan sonra bir kez daha yapılacağı belirtildi.

Antalya'nın Kundu bölgesinde Azeri asıllı Rus iş adamı Telman İsmailov tarafından 1,4 milyar dolar harcanarak inşa edilen ve 2010'da "Dünyanın En Lüks Oteli" seçilen Mardan Palace Hotel, ekonomik sorunlar nedeniyle bir banka tarafından alınmıştı. Otele ait Mardan Stadyumu'nun da yer aldığı 74 bin 13 metrekare alana sahip spor kompleksi ve 28 bin 394 metrekare alana sahip stadyumun yanındaki spot otel bloku ile personel lojmanının yer aldığı arsa 101 milyon lira toplam bedelle satışa sunulmuştu. Mardan Stadı bir süre Antalyaspor'un maçlarına da ev sahipliği yapmıştı. Geçtiğimiz aylarda bir tur şirketi, alacağı nedeniyle Mardan Palace'a icra takibi başlatmış, Sarkan İsmailov'a ait yaklaşık 2 milyon lira değerindeki 2008 model lüks otomobili haczettirip, yediemin otoparkına çektirmişti. Otelin suyu da yaklaşık 2 milyon liralık borç nedeniyle kesilmişti.

Adem Akalan