Mardin 47 Spor kafilesi kaza yaptı: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Bölgesel Amatör Liginin 8. hafta müsabakası için bugün Mardin’den Ağrı’ya hareket eden Mardin 47 Spor futbolcuları ve teknik heyetini taşıyan midibüs Ağrı yakınlarında nedeni bilinmeyen bir şekilde kaza yaptı. Kazada 1 kişi kafasından yaralandı. Yaralıya olay yerinde müdahale edildi.

Kaza ile ilgili geçmiş olsun dileklerini ileten Ağrı 1970 Spor Başkanı Mehmet Yıldırım, Mardin 47 Spor’a geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Kaza nedeniyle çok üzgün olduklarını belirten Yıldırım, konuk ekibi her kulübü karşıladıkları gibi en iyi şekilde karşılayacaklarını söyledi. Başkan Yıldırım, “Yarın oynanacak olan Ağrı 1970 Spor - Mardin 47 Spor arasındaki müsabakada siz değerli hemşerilerimizden beklentimiz hem şehirde hem de stadyumda misafirlerimiz olan konuk ekibe davranışlarımız ve tezahüratlarımızda bizlere yakışacak şekilde davranmamız. Geçmiş geçmişte kalmıştır, biz futbolumuzla bu sezon siz değerli seyircilerimizin de desteği ile her maçta arkamızda durarak kazandığımız bu başarının mimari olan Ağrı halkının bizleri şampiyon yapacağına olan inancımız tamdır. Bu anlamda her müsabakada centilmenliği elden bırakmayan taraftarımızdan isteğimiz yarın ki müsabakada da gerekli davranışta bulunup bizlere yakışacak şekilde misafir takımı ağırlamak. Bizde kulüp olarak her takıma maç sonu yaptığımız uygulama olan yemek davetini bu kulübümüze de gerçekleştireceğiz. Misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayacağımızı bütün kamuoyuna bildiririz” dedi.

Abdullah Söylemez