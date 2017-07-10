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Mardin Dargeçit'te faciadan dönüldü!

Mardin’in Dargeçit ilçesinde teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi.

Mardin Dargeçitte faciadan dönüldü!

10 Temmuz 2017 17:11

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, “Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince terörle mücadele kapsamında yürütülen arama-tarama ve operasyonel faaliyetler kapsamında Kuyubaşı Mahallesi’nde yola tuzaklı el yapımı patlayıcı tespit edilmiştir. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ön inceleme neticesinde, röle ile çalışan kablo düzenekli iki adet 12 kilogramlık tüp ile güçlendirilmiş varil içerisinde 250 kilogram amonyum nitrat olduğu değerlendirilen patlayıcı kontrollü bir şekilde imha edilmiştir” denildi.

Beril Solmuşgül 


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