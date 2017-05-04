Mardin-Diyarbakır karayolunda kaya kütlesi tehlikesi

Her gün binlerce aracın geçtiği Mardin-Diyarbakır karayolunun 10’uncu kilometresinde eğreti vaziyette duran devasa kaya kütlesi, yoldan geçen sürücüler ve vatandaşlar için büyük tehlike oluşturuyor. Vatandaşlar, dağın yüksek yamacında bulunan kayanın yağışlı geçen günlerin ardından ısınan havanında etkisiyle yumuşayan topraktan koparak yola düşmesinden endişe ediyor. Her gün aynı yolu kullanan sürücüler, zaman zaman tehlikeli anlar yaşadıklarını, kayaların her an düşme tehlikesinden dolayı çok korktuklarını ifade ederek, yetkililerden bir an önce gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Büyük tehlike saçan devasa kaya kütlesinin yola düşmeden yetkililerin konuyla ilgili bir an önce çözüm bularak çalışma başlamalarını isteyen sürücülerden Nurettin Çokan, “Mardin-Diyarbakır karayolunu sürekli kullandığımız için tepedeki taş kütlesi dikkatimizi çekti. Taş düşmek üzere, altı tamamen boşalmış. Bu taşın düşme ihtimali çok yüksek, bu yüzden buna bir önlem alınması gerekir diye düşünüyorum. Buradan yetkililere sesleniyoruz ve onlardan bu taşın bir an önce indirilmesini istiyoruz. Şuanda yol çalışması var, bu taşın aşağıya indirilmesi için fırsattır. Eğer taş düşürülse yol bozulmaz ve ikinci bir masraf çıkmaz. Yetkililer, bu kocaman taşı aşağıya indirmesini istiyoruz” dedi.

Mehmet Salih Keskin