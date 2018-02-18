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Mardin İtfaiyesi fırtına nöbetinde

Mardin Valiliğinin ile Meteoroloji’nin fırtına ve sağanak yağış uyarılarının ardından Mardin’de beklenen yağış akşam saatlerinde etkili olmaya başladı. Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri Mardin’de kriz masası oluşturdu. Evini su basan vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri anında müdahale etti.

Mardin İtfaiyesi fırtına nöbetinde

18 Şubat 2018 02:13

Mardin ve ilçelerinde yapılan sağanak yağış uyarılarının ardından başlayan yağış ve fırtına Mardin itfaiyesini harekete geçirdi. 6 saattir kesintisiniz yağan yağış nedeni ile birçok iş yeri ve evi su bastı. Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı vatandaşın mağduriyet yaşamaması için Mardin’in 10 ilçesinde su baskınlarına müdahale edildiğini açıkladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Hadi Çomaktekin ve İtfaiye Müdürü Erkan Irmak kriz masasında sel ve su baskınlarını önlemek amacıyla 10 ilçede ki çalışmaları bizzat takip ediyor. Şuana kadar yaklaşık 24 ev ve iş yerinde hafif su baskınlarını meydana gelerek itfaiye erleri çamur ve suyun temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Zemin katta evi yağış nedeni ile su basan vatandaşlardan Murat Ergin ilk kez belediyenin ve itfaiye ekiplerinin bu kadar çabuk yardımlarına koştuklarını ifade ederek: “ Bu afet başka bir il’de yaşansa belediye suçlanır. Ama ben Mardin’de ilk kez belediye ekiplerinin yanımıza gelip bizlere sahip çıktığını evimizin sularını temizlediğine şahit oldum. Allah razı olsun. Tüm bu kış gününde yaşadığımız bu afete rağmen belediyemizin ve itfaiyemizin imdadımıza koşması bizi teselli etti. Sabaha kadar bu çamur ve suyun içinde de kalabilirdik” dedi. 

 

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