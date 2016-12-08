Olay, Artuklu ilçesi Yalım Mahallesi’nde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı Kız Öğrenci Yurdunda saat 03.30’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın büyük paniğe neden oldu. Yangın çıktığını gören yurt görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yurt binasının 2’inci katında çıkan yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Olayda astım hastası olduğu öğrenilen bir öğrenci çıkan dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen öğrenci 112 Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kız öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Hüseyin Can, bakanlık tarafından düzenlenen bir seminer nedeniyle Ankara’da olduğunu belirterek, “Dün gece saat 03.30 sularında yurt binamızın 2’inci katında ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen bir yangın meydana gelmiştir. Yangını fark eden yetkili arkadaşlarımız, güvenlik görevlileri ve personellerimizce öğrencilerimiz yangın merdivenden güvenli bir şekilde tahliye edilerek durumu itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine bildirmiştir. Yangın nedeniyle astım hastası olan bir öğrencimiz dumandan etkilenmiş olup olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Geçtiğimiz günlerde öğrenciler tarafından yangın merdiveni olmadığı şeklinde iddiaların yaşanan bu üzücü olayla birlikte asılsız olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Zira bazı öğrenciler tarafından ortaya atıldığı gibi yangın merdiveni olmasaydı 11’inci katta bulunan tüm öğrencilerimiz zehirlenecekti. Yangın sonrası yetkililerimiz tarafından tedbir amaçlı olarak tüm öğrencilere yoğurt ve süt dağıtılmıştır. Yangının kesin nedeninin belirlenmesi için olay yerinde inceleler sürüyor” dedi.