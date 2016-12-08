Diğer
Kategoriler

Mardin Kız Yurdunda yangın paniği

Mardin’de bulunan Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı Kız Öğrenci Yurdunda sabaha karşı çıkan yangın büyük paniğe neden oldu.

Mardin Kız Yurdunda yangın paniği

08 Aralık 2016 13:40
Mardin Kız Yurdunda yangın paniği - Tıkla İzle

Olay, Artuklu ilçesi Yalım Mahallesi’nde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı Kız Öğrenci Yurdunda saat 03.30’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın büyük paniğe neden oldu. Yangın çıktığını gören yurt görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yurt binasının 2’inci katında çıkan yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Olayda astım hastası olduğu öğrenilen bir öğrenci çıkan dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen öğrenci 112 Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kız öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Hüseyin Can, bakanlık tarafından düzenlenen bir seminer nedeniyle Ankara’da olduğunu belirterek, “Dün gece saat 03.30 sularında yurt binamızın 2’inci katında ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen bir yangın meydana gelmiştir. Yangını fark eden yetkili arkadaşlarımız, güvenlik görevlileri ve personellerimizce öğrencilerimiz yangın merdivenden güvenli bir şekilde tahliye edilerek durumu itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine bildirmiştir. Yangın nedeniyle astım hastası olan bir öğrencimiz dumandan etkilenmiş olup olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Geçtiğimiz günlerde öğrenciler tarafından yangın merdiveni olmadığı şeklinde iddiaların yaşanan bu üzücü olayla birlikte asılsız olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Zira bazı öğrenciler tarafından ortaya atıldığı gibi yangın merdiveni olmasaydı 11’inci katta bulunan tüm öğrencilerimiz zehirlenecekti. Yangın sonrası yetkililerimiz tarafından tedbir amaçlı olarak tüm öğrencilere yoğurt ve süt dağıtılmıştır. Yangının kesin nedeninin belirlenmesi için olay yerinde inceleler sürüyor” dedi.  


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç