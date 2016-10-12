15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Mardin merkezli 17 ilde operasyon düzenlendi. Alınan bilgiye göre, Mardin Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapmakta iken görevinden ihraç edilen personelden ByLock kullandıkları tespit edilen 34 kişi hakkında Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yakalama kararı çıkarıldı. Mardin merkezli 17 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 1’i başkomiser, 3’ü komiser, 7’si komiser yardımcısı, 1’i baş polis ve 18’i polis memuru olmak üzere toplam 30 kişi gözaltına alındı. 4 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından Mardin'e getirileceği öğrenildi.

Mehmet Salih Keskin

