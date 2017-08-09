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Mardin merkezli 4 ilde terör operasyonu: 25 gözaltı

Mardin merkezli 4 ilde yapılan operasyonda terör örgütü PKK üyelerine yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla 25 kişi gözaltına alındı.

Mardin merkezli 4 ilde terör operasyonu: 25 gözaltı

09 Ağustos 2017 09:14

Edinilen bilgiye göre, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık 4 ay önce yakalanan teröristin verdiği ifadeler doğrultusunda terör örgütü PKK üyelerine yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik Mardin’in Artuklu, Kızıltepe, Midyat, Nusaybin ilçeleri ile İstanbul, Diyarbakır ve Şırnak illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 25 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 20’si tutuklanırken, 2’si adli kontrol kararı ile olmak üzere 5 kişi serbest bırakıldı.
 

Etiketler: mardin


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