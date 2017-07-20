Mardin merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 34 gözaltı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen 48 şüpheliye yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda FETÖ/PDY üyesi olup bylock kullanıcı olduğu tespit edilen 48 kişinin yakalanması için yapılan çalışmalarda 34 şüpheli gözaltına alındı. Firari olan 14 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise aralıksız olarak devam ettiği bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Mardin Emniyet Müdürlüğü’nde alınacak ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edileceği açıklandı.