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Mardin Nusaybin'de 2 mahallede sokağa çıkma yasağı

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Doğanlı ve Kuyular mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Mardin Nusaybinde 2 mahallede sokağa çıkma yasağı

22 Şubat 2017 10:09

Mardin valiliği tarafından yapılan açıklamada "Nusaybin ilçesine bağlı Doğanlı ve Kuyular mahallerinde faaliyet yürüten BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek, BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek ve aranan şahısları yakalamak maksadıyla operasyonel faaliyet icra edilecektir.

Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla, 5442 sayılı il İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince, 22 Şubat 2017 Çarşamba günü saat: 08:00 itibari ile Nusaybin ilçesine bağlı olan Doğanlı ve Kuyular mahalleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir" denildi.

Neriman Çelebi
 

Etiketler: mardin, nusaybin, sokağa çıkma yasağı


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