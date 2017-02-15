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Mardin Nusaybin’de PKK’nın yeraltı sığınağı bulundu

Mardin’in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK’nın içerisinde tuvalet ve yaşam odası ile eğitim ve konferans yapmak üzere hazırlanmış bir oda bulunan 20 metrekarelik yeraltı sığınağı bulundu.

Mardin Nusaybinde PKKnın yeraltı sığınağı bulundu

15 Şubat 2017 18:59
Nusaybin’de PKK’nın yeraltı sığınağı bulundu - Tıkla İzle

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bornova 2’nci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce müşterek olarak Nusaybin, Ömerli ve Artuklu ilçelerine bağlı 10 kırsal mahallede faaliyet yürüten PKK/KCK terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirme, sığınak ve barınaklarını bulmak amacıyla operasyon düzenlendi. Atmaca-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir adı verilen operasyonda, kararlılıkla sürdürülen çalışmalar ve arazi aramaları neticesinde bugün Nusaybin’e bağlı Koruköy Mahallesinde içerisinde tuvalet, yaşam odası ve eğitim/konferans yapmak üzere hazırlanmış bir adet oda bulunan 20 metrekarelik yeraltı sığınağı bulunmuştur. Sığınak içerisinde çok miktarda yaşam ve eğitim malzemesi ele geçirilmiştir. Ayrıca, yürütülen operasyonlar kapsamında 2 şahıs hakkında işlem başlatılmıştır. Terörle mücadele kapsamında güvenlik güçlerimizce yürütülen operasyonların kararlıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.
 

Etiketler: mardin, nusaybin


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