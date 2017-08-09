Mardin Nusaybin’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Nusaybin ilçesi Durakbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.B. yönetimindeki 33 EFP 55 plakalı tır ile H.D. yönetimindeki 73 DS 161 plakalı tır çarpıştı. Kazada her iki şoför de araçlarında sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan şoförlerden H.D. yapılan müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybederken, M.B. ambulansla kaldırıldığı İlçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Cihat Şayık