Diğer
Kategoriler

Mardin Nusaybin’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde iki tırın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Mardin Nusaybinde trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

09 Ağustos 2017 16:05

Kaza, Nusaybin ilçesi Durakbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.B. yönetimindeki 33 EFP 55 plakalı tır ile H.D. yönetimindeki 73 DS 161 plakalı tır çarpıştı. Kazada her iki şoför de araçlarında sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan şoförlerden H.D. yapılan müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybederken, M.B. ambulansla kaldırıldığı İlçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. 
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Cihat Şayık 

Etiketler: mardin, nusaybin, trafik kazası


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 36°C

  • İzmir

    İzmir 38°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!