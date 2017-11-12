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Mardin öğrenci pansiyonunda yangın

Mardin’in Artuklu ilçesinde, Artuklu İmam Hatip Lisesi Erkek öğrenci pansiyonunda yangın çıktı. Yangın itfaiyenin erken müdahalesi ile söndürülürken, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Mardin öğrenci pansiyonunda yangın

12 Kasım 2017 23:33

Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı 13 Mart Mahallesinde bulunan Artuklu İmam Hatip Lisesi erkek öğrenci pansiyonunda saat 21.00 sularında yangın çıktı. İlk incelemelere göre, elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangınla ilgili soruşturma sürüyor. Yangında öğrencilerin itfaiyeye erken haber vermesi sonucu can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yangında panikle dışarı çıkan öğrenciler korktuklarını ifade ederken, itfaiye ekiplerinin yangına erken müdahalesi ile yangının binaya yayılmadan söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. 

Beril Solmuşgül
 

Etiketler: mardin, pansiyon, yangın

 

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