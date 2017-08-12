Mardin OSB’de dolandırıcılık yapanlar yakalandı

Mardin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Kendisini satın alma müdürü olarak tanıtan bir şahıs, ilimiz Organize Sanayi Bölgesi'nde sıvı yağ satıcılığı yapan toptancı şahsı arayarak piyasa değeri 14 bin TL olan 900 litre Ayçiçek yağı siparişi vermiş, şahıs yağları tıra yükleyerek ortadan kaybolmuştur. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılan çalışmalar neticesinde, aracın Gaziantep ilinde olduğu tespit edilmiştir. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince araç ve içerisinde bulunan 2 şüpheli şahıs yakalanmış, araçta yapılan kontrollerde yağların araçta olduğu tespit edilmiştir. Araç ve yağlar ilimize getirilerek 900 litre Ayçiçek yağı sahibine teslim edilmiş” denildi.

Olay ile ilgili yakalanan 2 şahıs hakkında gerekli tahkikata başlatıldığı kaydedildi.

Beril Solmuşgül