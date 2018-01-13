Mardin polisi günlük kiralanan evleri denetledi

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada kimlik bildirim sistemine (KBS) kayıtlı olan il merkezimizde 10, Dargeçit ilçemizde 1 olmak üzere toplam 11 Günübirlik kiralanan ev ve 4 işletme denetlenmiş olup, yapılan denetimlerde herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmamıştır” denildi.

Denetimlerin genel güvenlik, sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin takibi, yakalanması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilebilmesi amacıyla yapıldığı

Beril Solmuşgül - Murat Akgül