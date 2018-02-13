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Mardin polisinden Afrin mesajlı denetim

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde 8 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Ele geçirilen silahların mermilerinden Afrin yazısı yazılarak operasyondaki askerlere destek verildi.

Mardin polisinden Afrin mesajlı denetim

13 Şubat 2018 22:16

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile asayiş olaylarının önlenmesine yönelik Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından 3-13 Şubat tarihlerinde denetim yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "1 adet Zoraki R1marka kuru sıkı toplu tabanca, 1 adet 7.65 çapında U.S.A ibareli tabanca, 1 adet 7.65 çapında LLAMA marka tabanca ve şarjörü içerisinde 6 adet fişek, 1 adet 7.65 çapında U.S.A ibareli tabanca, 1 adet sarsılmaz Tongfoglio made in İtaly marka tabanca ve silaha ait iki adet şarjör ile 29 adet fişek, 1 adet 7.65 çapında Browning marka tabanca ve tabancaya ait 6 adet fişek, 1 adet Zoraki mod 914 marka kuru sıkı tabanca ve tabancaya ait şarjör içerisinde 5 adet fişek, 1 adet Blow marka kuru sıkı tabanca ve tabancaya ait 47 adet fişek olmak üzere toplam 8 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmiş olup, şüpheli şahıslar ve silahlar hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatılmıştır” denildi. Öte yandan, ele geçirilen silahların mermilerinden Afrin yazısı yazılarak operasyondaki askerlere de destek verildi. 

Beril Solmuşgül
 

 

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