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Mardin Sulak Mahallesinde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Mardin’in Merkez Artuklu ilçesine bağlı Sulak Mahallesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Mardin Sulak Mahallesinde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

22 Ocak 2017 20:29

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, “Merkez Artuklu ilçesine bağlı Sulak Mahallesi mevkinde olduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını yakalamak ve etkisiz hale getirmek maksadıyla bölgede operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla da sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. 21 Ocak 2017 Cumartesi günü saat 19.00 itibari ile Artuklu ilçesine bağlı olan, Sulak Mahallesi ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyurulmuştu.

Bölgede operasyonun sona ermesiyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştır” denildi. 

Neriman Çelebi


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