TKDK Mardin İl Koordinatörü Erdal Çelik, 2016 yılında TKDK tarafından Mardin’de verilen hibeler ve yapılan yatırımlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Mardin’de yatırımcıların desteklenmesi amacıyla 68 milyon lira hibe desteği verildiğini belirten İl Koordinatörü Çelik, 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle IPARD-I uygulama döneminin sona erdiğini bildirdi. Mardin İl Koordinatörlüğü olarak 2013 yılında çıkılan 9'uncu çağrı ile proje almaya başladıklarını söyleyen Çelik, son çağrı olan 15'inci çağrı ilanı dahil toplam 7 çağrı döneminde yatırım tutarı 158 milyon TL olan 163 proje ile sözleşme imzaladıklarını ve bu projelere 68,2 milyon TL hibe desteği verdiklerini aktardı.

"29 projeye hibe desteği verildi"

2016 yılında yatırımını tamamlayan 29 proje sahibine 29,3 milyon TL’lik hibe desteği verildiğini belirten Çelik, hibelerin yanında proje sahiplerinin, yatırım yaptıkları tüm alanlarda KDV muafiyetinden de faydalandığına dikkat çekti. IPARD programının ilk uygulama dönemiyle ilgili detaylı bilgiler veren Çelik, "Bu destekler sayesinde Mardin’de tamamı Avrupa Birliği standartlarında olmak üzere 29 adet süt üreten, 6 adet kırmızı et üreten tarımsal işletmenin kurulmasına hibe destekleri ile katkı sağlanmıştır. Ayrıca süt üretim çiftliklerinin yaşadığı pazar sıkıntısını ortadan kaldırarak ilimizdeki süt hayvancılığı sektörünün gelişimine katkı sağlayacak olan, AB standartlarında gıda güvenliği, hijyen ve çevre koşullarına sahip Mardin’de ilk ve tek olma özelliğini taşıyan 1 adet süt işleme tesisi, IPARD fonları ile ilimize kazandırılmıştır. Bununla birlikte bölgemizdeki besi hayvancılığının gelişimine büyük katkı sağlayacak, tüketeceği enerjiyi güneş enerjisi santrali ile karşılayacak olan ilimizdeki AB standartlarında ilk ve tek olma özelliğine sahip kesimhane ve soğuk hava deposu, IPARD fonları ile ilimize kazandırılmıştır" dedi.

"Makine ve ekipman alımına büyük destek"

Kırsaldan kente göçü önlemek, istihdam ve iş olanaklarını arttırmak için yapılan çalışmalar kapsamında verilen hibe desteklerine de değinen Çelik, "Bu kapsamında 89 adet çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, 28 adet yerel gıda ürünleri ve el sanatları ile 9 adet kırsal turizm yatırımlarına hibe desteği verilmiştir. İlimizde, çiftçimizin makine-ekipman parkının modernizasyonuna ve genişlemesine katkıda bulunduk. Bu kapsamda 75’i traktör olmak üzere, 47 bin 766 adet yeni makine-ekipman alımına destek verdik. Ayrıca gençlere ve kadınlara uyguladığımız pozitif ayrımcılıkla ilimizde yapılan toplam 163 IPARD yatırımının 88’i genç yatırımcı tarafından ve 15’i kadın girişimci tarafından hayat bulmuştur. Verdiğimiz desteklerle toplam 910 kişiye istihdam sağlandı" diye konuştu.

"Desteklemeler devam edecek"

IPARD II dönemi ile Mardin’de desteklemelerin devam edeceğini belirten İl Koordinatörü Çelik, "IPARD-I Programı’nda desteklenen et ve süt besiciliği, et, süt ve su ürünleri işleme tesisleri, kesimhaneler, meyve ve sebze paketleme ve depolama tesisleri, arıcılık, süs bitkisi yetiştiriciliği, tıbbi ve aromatik bitkiler, yerel ürünler, el sanatları, kırsal turizm ve kültür balıkçılığına yeni dönemde manda sütü, manda eti, yumurta tavukçuluğu, kaz yetiştiriciliği ve mantar üretimi eklendi. Ayrıca yeni dönemde işletmelerin öz tüketimine yönelik yenilenebilir enerji yatırımlarının yanında elektrik üretip satmasını amaçlayan ticari nitelikli yenilenebilir enerji yatırımları ile makine parkları da yeni sektörler olarak destek kapsamına alındı. IPARD II programında et ve süt üretiminde hibe oranı üst sınırı yüzde 65’ten yüzde 70’e; arıcılık, bitkisel üretim, yöresel ürünlerin işlenmesi, kırsal turizm ve kültür balıkçılığına verilen destek oranı ise yüzde 50’den yüzde 65’e çıkarıldı" ifadelerini kullandı.

"Yeni çağrı ilanı müjdesi"

IPARD II programının 1'inci çağrı ilanı kapsamında İl Koordinatörlüğü'nce sunulan projelerle ilgili bilgi veren Çelik, "Tüm projelerin incelenmesi koordinatörlüğümüzce tamamlanmış olup, kurum merkezimiz tarafından yapılacak nihai değerlendirme sonucu onaylanan proje sahipleriyle sözleşme imzalanacaktır" dedi.

IPARD II programının 2'nci çağrı ilanına en kısa sürede çıkılacağı müjdesi veren Çelik, "Yatırımcılarımızın, il koordinatörlüğümüze gelerek detaylı bilgi aldıktan sonra proje çalışmalarına başlamaları, girişimcilerimizin yaşayabileceği problemlerin önüne geçilmesi noktasında çok faydalı olur" ifadelerini kaydetti.

Mehmet Salih Keskin