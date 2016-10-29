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Mardin Valiliğinden kükürt gazı açıklaması

Mardin Valiliği, kentin havasında insan sağlığını tehdit edecek düzeyde kükürt dioksit olmadığını açıkladı.

Mardin Valiliğinden kükürt gazı açıklaması

29 Ekim 2016 18:44

Havadaki kükürtün AB ve ulusal değerlerin çok altında olduğunun ve insan sağlığını tehdit edecek düzeyde olmadığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Irak’ın Musul kentinin güneyindeki kükürt tesislerinin ateşe verilmesi sonucu oluşan zehirli gazların Türkiye’yi ve özellikle ilimizi etkileyeceğine dair basın yayın organlarında çıkan haberler ile ilgili olarak; Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzce, Ulusal Hava Kalitesi İndeksi Mevzuatımıza göre Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonun da Partikül Madde(PM10) ve Kükürt Dioksit (SO2) ölçümü yapılmaktadır.”
Açıklamanın devamında ise “Yapılan ölçümler neticesinde 25/10/2016 günü 00.00-03.00 saatleri arasında havadaki kükürt dioksit oranının ulusal ve AB üye ülkeleri sınır değerleri üzerinde olduğu, ilerleyen saatlerde rüzgarın etkisi ile havadaki kükürt dioksit oranının sınır değerlerin altına düştüğü, bugün yani 29/10/2016 günü itibari ile yapılan ölçümlerin bahse konu sınır değerlerin(AB ve Ulusal değerlerin) çok altında olduğu insan sağlığını tehdit edecek düzeyde olmadığı tespit edilmiştir” denildi. 

Mehmet Salih Keskin
 

Etiketler: Mardin Valiliği


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