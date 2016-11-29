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Mardin Valiliği’nden operasyon açıklaması

Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesindeki operasyonda, aralarında terör örgütünün PKK’nın sözde Mardin sorumlusunun da bulunduğu 5 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Mardin Valiliğinden operasyon açıklaması

29 Kasım 2016 16:22

Mardin Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Nusaybin ilçesi Büyükkardeş Mahallesi mevkiinde bugün icra edilen Şehit Güvenlik Korucusu Hasan Gündüz Operasyonu’nda, aralarında Mardin sorumlularının da olduğu değerlendirilen 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bununla birlikte, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 3 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet Uzi marka makinalı tabanca, 1 adet tabanca, 8 adet EYP devre düzeneği, 2 adet el bombası, silahlara ait çok sayıda mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın, huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerin kararlılıkla devam edeceği kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Neriman Çelebi 

Etiketler: Mardin Valiliği, operasyon açıklaması


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