Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Sultan köyü yakınlarında, askeri zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK’lı teröristlerin yola yerleştirdikleri el yapımı patlayıcıyı (EYP) infilak ettirmesi sonucu 3 askerin şehit olduğu belirtilen açıklamada, "14 Ekim 2016 günü saat 11.20 sıralarında Mazıdağı Gürpınar mevkiinde BTÖ mensuplarınca askeri aracın geçişi sırasında daha önceden yola tuzaklanan EYP’nin patlatılması neticesinde 3 askerimiz şehit olmuştur. Saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde hayatlarına devam etmesini sağlamak amacıyla bölücü terör örgütü mensupları ile mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

Mehmet Salih Keskin