Mardin Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Dicle Barajı havzasına son günlerde düşen yoğun yağışla birlikte barajın rezervuar alanına yüksek akımlarda suyun gelmesi nedeniyle ani yükselmelerin meydana geldiği bildirildi. Baraj depolama kapasiteleri üzerindeki suyun, can ve mal kayıplarına yol açmadan güvenli bir şekilde tahliyesinin zorunlu olduğu kaydedilen açıklamada, “Dicle nehir yatağındaki doğal yaşam için can suyu ihtiyacının karşılanması için tahliye çalışmalarına başlanmış, yağış yoğunluğu ve rezervuara gelen akım miktarına göre tahliye edilecek su debisi yeniden güncellenecektir. Yağışların kesilmesi veya enerji üretimi ile istenen baraj işletme programına uygun seviyeye ulaşması halinde tahliye işlemine son verilecektir” denildi.

Neriman Çelebi