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Mardin Valiliği’nden yağış uyarısı

Mardin Valiliği, son günlerdeki yoğun yağışlar nedeniyle baraj ve nehirlerdeki su seviyesinde yaşanabilecek ani su yükselmelerine karşı vatandaşları uyardı.

Mardin Valiliğinden yağış uyarısı

10 Kasım 2016 11:32

Mardin Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Dicle Barajı havzasına son günlerde düşen yoğun yağışla birlikte barajın rezervuar alanına yüksek akımlarda suyun gelmesi nedeniyle ani yükselmelerin meydana geldiği bildirildi. Baraj depolama kapasiteleri üzerindeki suyun, can ve mal kayıplarına yol açmadan güvenli bir şekilde tahliyesinin zorunlu olduğu kaydedilen açıklamada, “Dicle nehir yatağındaki doğal yaşam için can suyu ihtiyacının karşılanması için tahliye çalışmalarına başlanmış, yağış yoğunluğu ve rezervuara gelen akım miktarına göre tahliye edilecek su debisi yeniden güncellenecektir. Yağışların kesilmesi veya enerji üretimi ile istenen baraj işletme programına uygun seviyeye ulaşması halinde tahliye işlemine son verilecektir” denildi.  

Neriman Çelebi

Etiketler: Mardin Valiliği


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